Burak Koçak Sağ Bulundu, Çantası Bulundu

BURSA’DA KAÇIRILMA OLAYI

Bursa’nın Orhaneli ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi’nde yaşayan 8’inci sınıf öğrencisi Burak Koçak, 5 Haziran sabahı okula gitmek amacıyla evinden ayrıldı. Eğitimini Hacı Mustafa Öden İmam Hatip Ortaokulu’nda taşımalı sistemle sürdüren Koçak, mahalle meydanından kalkacak olan servise binmemeyi tercih etti ve okula gitmedi. Ailesi, akşam saatlerine kadar Burak’ın eve dönmemesi üzerine çevrede arama yapmaya başladı.

TAŞIYICI DESTEĞİ İLE BULUNDU

Ailenin durumu fark etmesi üzerine, mahalledeki Altıntaş İlkokulu’nun bahçesinde Koçak’a ait okul çantasını bulmaları, durumu İlçe Jandarma Komutanlığı’na bildirmelerine neden oldu. İhbarın ardından jandarma ekipleri, Kurban Bayramı’nın 1’inci günü kapsamlı bir arama çalışması başlattı. Arama esnasında Burak Koçak’ın yolda yürürken çekilen güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

ARAMA ÇALIŞMALARI VE SONUCU

AFAD, JAK, UMKE, jandarma asayiş, dalgıç polis, NAK, ANDA, İHH, AKUT, KUMDAK ve BAKUT gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarından oluşan toplam 103 kişi, Burak’ı bulmak için arama faaliyetlerine katıldı. Uzun süren çalışmaların sonucunda, Burak Koçak’ın 14 yaşında sağ olarak bulunduğu belirtildi. Ayrıca, Burak’ın kaybolmadan bir gün önce bayram tıraşı için arkadaşlarıyla berberde olduğu, fakat annesi Hanife Koçak’ın (50) ve amcasının ‘Oğlum neden düzgün tıraş olmadın?’ diyerek evdeki tıraş makinesiyle saçlarını tamamen kestirdikleri öğrenildi.