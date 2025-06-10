Burak Koçak Sağ Bulundu, Sevindirdi

BURSA’DA KAYBOLAN ÖĞRENCİ BULUNDU

Bursa’nın Orhaneli ilçesinin Altıntaş Mahallesi’nde yaşayan 8’inci sınıf öğrencisi Burak Koçak, 5 Haziran sabahı okula gitmek üzere evinden ayrıldı. Hacı Mustafa Öden İmam Hatip Ortaokulu’nda taşımalı eğitim gören Koçak, mahalle meydanından kalkan servise binmedi ve okula gitmedi. Ailesi, akşam saatine kadar geri dönmeyince mahallede araştırma yapmaya başladı. Mahallenin çıkışındaki Altıntaş İlkokulu bahçesinde Burak Koçak’a ait bir okul çantasının bulunması üzerine, aile durumu İlçe Jandarma Komutanlığı’na bildirdi.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

İhbar sonrası, jandarma ekipleri Kurban Bayramı’nın 1’inci günü arama çalışmalarına başladı. Burak Koçak’ın yolda yürürken çekilen güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Herkesin merakla beklediği bu süreçte, AFAD, JAK, UMKE, jandarma asayiş, dalgıç polis, NAK, ANDA, İHH, AKUT, KUMDAK, BAKUT dahil olmak üzere 103 kişilik bir ekip, Koçak’ı bulmak için seferber oldu.

ÖĞRENCİ BEŞ GÜN SONRA BULUNDU

Burak Koçak, arama çalışmalarının 5’inci gününde sağ olarak bulundu. Diğer yandan, Burak’ın kaybolmadan bir gün önce arkadaşlarıyla mahalledeki berbere gittiği ve tıraşı beğenmeyen annesi Hanife Koçak ile amcasının tarafından “Oğlum neden düzgün tıraş olmadın?” sorusuyla saçlarının kesildiği ifade edildi. Burak’ın bu olay sonrasında kaybolduğu dikkat çekiyor.