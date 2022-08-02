Burak Özçivit-Fahriye Evcen çiftinin oğlu virüse yakalandı

Ünlü oyuncu Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in oğlu Karan’ın corona virüse yakalandığı öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu açıklayan Fahriye Evcen’den sevenlerini üzecek bir haber geldi. 3,5 aylık hamile olan Evcen ile oğlu Karan’ın koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, geçtiğimiz günlerde ikinci bebeğine hamile olduğunu duyurmuştu. Ünlü isim, Bodrum tatilinde koronavirüse yakalandı. 3 yaşındaki oğlu Karan’ın da hastalığı kapması ve belirti göstermesi üzerine özel bir hastaneye başvuran Evcen’in de test sonucu pozitif çıktı.

Anne-oğulun evlerinde tedavi gördüğü, Burak Özçivit’in de test yaptıracağı öğrenildi.

FAHRİYE EVCEN VE BURAK ÖZÇİVİT ÇİFTİNİN İKİNCİ ÇOCUK HEYECANI

Haziran ayında röportaj veren çift, ikinci çocuk için çok heyecanlı olduklarını ve haberi yeni aldıklarını açıklamıştı. Fahriye Evcen “Bizim için de çok yeni bir haber, çok heyecanlıyız. Hem benim için hem de bebek için sağlıklı geçmesini dilerim. Cinsiyeti ne olursa olsun. Önemli olan sağlığı” demişti.

Burak Özçivit ise “Süper haber, çok sevindik. Bunu duyunca kim sevinmez… O kadar yeni ki Karan’a bile söyleme fırsatımız olmadı. Kız mı olsun, erkek mi olsun?’ modunda değiliz. Ben zaten uykusuz gecelere alışkınım. Karan ile stajımı tamamladım” şeklinde konuşmuştu.