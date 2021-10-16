Burak Özçivit hakkında soruşturma

Ekranların sevilen oyuncularından Burak Özçivit hakkında set çalışanlarına hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit’in kendilerine hakaret ve küfür içerikli sözler söylediğini öne süren set çalışanları, Özçivit hakkında suç duyurusunda bulundu.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Özçivit, “Set ortamının stresli olduğu doğrudur ama ağzımdan asla küfür ve hakaret çıkmamıştır. Bu küfürleri edebilecek bir kişi olmadığımı da beni yakınen tanıyan herkes bilir” diye konuştu.