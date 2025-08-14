“Burak Özçivit Ve Fahriye Evcen Ayrılıyor.”

Haberler

BOŞANMA İDDİALARI YENİDEN GÜNDEMDE

Magazin dünyasında sıkça tartışılan “Burak Özçivit ve Fahriye Evcen boşanıyor mu?” sorusu yine merak konusu oldu. Ünlü çift hakkında yayılan ayrılık iddiaları sosyal medyada hızla yayılırken, durum aslında farklı. Peki, Fahriye Evcen ve Burak Özçivit boşanıyor mu? Evliliklerinde bir kriz mi yaşıyorlar?

AİLE HAYATLARI GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

2017 yılında evlenerek ailesini kuran Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in iki çocukları bulunuyor: Karan ve Kerem. Ünlü çift, hem medya organlarına yaptıkları açıklamalarla hem de sosyal medyada paylaşımlarıyla boşanma iddialarını kesin bir dille yalanladı. Şu an için ayrılıkla ilgili herhangi bir hukuki süreç bulunmuyor. Evcen ve Özçivit, aile hayatlarını gözlerden uzak ama sevgi dolu bir şekilde sürdürüyor.

