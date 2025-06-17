Burak Özçivit yeni aracıyla gündemde

BURAK ÖZÇİVİT’İN YENİ ARAÇ TUTKUSU

Ekranların sevilen ismi Burak Özçivit, kariyeriyle olduğu kadar özel hayatıyla da dikkat çekiyor. 2017 yılında Fahriye Evcen ile evlenen Özçivit, iki çocuk babası olarak ailesiyle birlikte örnek gösterilen bir profil sergiliyor. Ancak son zamanlarda gündeme gelme nedeni ailesi değil, yeni satın aldığı araç oldu. Oynadığı dizinin sezon finalleri sonrası tatil hazırlığına giren Özçivit, İstanbul’un popüler semtlerinden Bebek’te yeni otomobiliyle görüntülendi.

MİLYONLUK YATIRIM

39 milyon 590 bin TL değerindeki Porsche GT3 marka spor otomobili garajına ekleyen Özçivit, araç tutkusu konusunda bir duraksama yaşamıyor. Önceki aylarda gayrimenkul yatırımlarıyla medyada yer bulan Özçivit, şimdi ise milyonluk aracına yaptığı yatırımla dikkatleri üzerine çekti. Türkiye’de sayılı kişide bulunan bu model, onun otomobil koleksiyonundaki en yeni parça olarak öne çıkıyor. Aracın etkileyici performansı, rengi ve keskin hatları, görenlerin ilgisini çekiyor.