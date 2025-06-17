Burak Özçivit, Yeni Görünümüyle İlgi Çekti

BURAK ÖZÇİVİT’İN İKİZ ROLLERİ

Ekranların popüler ismi Burak Özçivit, başarılı oyunculuğuyla ve özel yaşamındaki duruşuyla gündemde kalmaya devam ediyor. 2017 senesinde meslektaşı Fahriye Evcen ile evlenen Özçivit, iki çocuk babası olarak aile yaşamıyla da örnek gösterilen bir isim oldu.

KURULUŞ OSMAN SERÜVENİ

ATV ekranlarında uzun süre büyük bir başarıya ulaştıran Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey karakterini canlandıran Özçivit, 4 Haziran’da yayınlanan 6. sezon finaliyle birlikte bir süre ekranlardan uzaklaşma kararı aldı. Tarihi dizideki lider karakterle geniş bir hayran kitlesi kazanan oyuncu, sezon arasına girdiği an görünümünde dikkat çekici bir değişiklik yaptı.

Dizideki rolü nedeniyle uzun süredir sakal ve uzun saç stiliyle karşımıza çıkan Özçivit, yeni görünümüyle sosyal medyada büyük ilgi gördü. Daha sade ve modern bir tarz benimseyen ünlü oyuncunun bu imajı, hayranları tarafından beğeni ve takdirle karşılandı.