Burak Özel, Türkiye Şampiyonu Olmayı Hedefliyor

BURAK ÖZEL’İN HEDEFİ TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU

Tekirdağ’da yaşayan 12 yaşındaki kick boks sporcusu Burak Özel, büyük bir azimle Türkiye şampiyonu olmayı istiyor. Ailesinin yönlendirmeleri sayesinde 3 yaşında spora adım atan Burak, doğum günü hediyesi olarak antrenörü tarafından verilen kick boks eldiveni ile bu branşa yönelmiş. İzmir’de 9-12 Temmuz tarihleri arasında yapılan Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda minikler kategorisinde Türkiye 3.sü olmayı başaran Özel, hedeflerini şu şekilde dile getiriyor: “Bana doğum günümde kick boks eldiveni hediye edilmişti. Ben de kick boksa yönelmek istedim. Türkiye üçüncüsü oldum. Bundan sonra ilk hedefim Türkiye şampiyonluğu. Altın madalya kazanıp sonrasında dünya şampiyonasında şampiyon olmak istiyorum.”

ANTRENMANLARINI AZİMLE SÜRDÜRÜYOR

Özel, antrenmanlarını hedeflerine ulaşmak için sıkı bir şekilde devam ettiriyor. Antrenörü Özcan Özel, Burak’ın 3 yaşından beri sporla ilgilendiğini aktarıyor. Burak’ın hırslı ve disiplinli bir sporcu olduğunu ifade eden Özcan Özel, “Burak, antrenmanlarda teknik ve taktik uygulamalarda her zaman en iyisini yapmak için çabalıyor. Kendi kategorisindeki bütün maçları izliyor. Antrenman programlarını eksiksiz uyguluyor. Çalışmalarını farklı maçlara göre planlıyoruz. Hedefimiz dünya kupasını kazanarak, Milli Takım ile tüm organizasyonlarda yer almak.” şeklinde bilgiler veriyor.