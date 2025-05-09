Burak Pakkan Fenerbahçe Maçını Yönetti

HAKEMLER AÇIKLANDI

Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu’nun 35. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler belirlendi. 9 Mayıs Cuma günü saat 20.00’de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda gerçekleşecek olan Rams Başakşehir-Fenerbahçe maçı, hakem Burak Pakkan tarafından yönetilecek.

BURAK PAKKAN KİMDİR?

Burak Pakkan, 2008 yılında hakemlik kariyerine adım atmış ve 2012 yılında bölgesel yardımcı hakem olarak terfi etmiş. 2013 tarihinde 3,5 dönem boyunca bölgesel hakem olarak görev yapmasını takiben, 2016 yılında C Klasman hakemliğine geçiş yapmış. 2017 yılında MHK tarafından düzenlenen Yetenekli Genç Hakem Kampı’na katılarak B Klasman hakemi unvanını kazanmış. 2018 yılında 1. Lig’de hakemlik yapmaya başlamış ve 2020 yılında Süper Lig’de de görev almaya başlamış.

ÖNCEKİ MAÇ DENEYİMİ

Burak Pakkan, Fenerbahçe’nin maçını sadece bir kez yönetmiş. 2 Şubat 2025 tarihinde oynanan ve Fenerbahçe’nin 3-2 galip geldiği Rizespor karşılaşmasında, 8 sarı kart, 1 ikinci sarı karttan kırmızı kart ve 1 kırmızı kart çıkmış, ayrıca bir penaltı kararı verilmiş.