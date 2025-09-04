Burak Sergen, aşk ve mutluluk yaşıyor

BURAK SERGEN’İN YENİ AŞKI

Usta oyuncu Burak Sergen, özel hayatıyla yeniden gündeme geliyor. 2021 yılında evlendiği Nihan Ünsal ile Ocak 2024’te ayrılan Sergen, bu ayrılığın ardından yeni bir aşka yelken açtı. Oyuncunun, tiyatrosunda genel müdürlük görevini üstlenen Gizem Şağban ile duygusal bir ilişki yaşadığı öğrenildi. Burak Sergen, Haziran 2024’te Fuat Paşa Yalısı’nda yapılan şatafatlı bir törenle ikinci kez evlendi.

YAŞ FARKINA RAĞMEN MUTLULUK

Burak Sergen ile Gizem Şağban arasında 26 yaş fark bulunuyor. Ancak Sergen, bu farka aldırış etmeden mutluluğunu yaşamaya devam ediyor. Çift, tatil dönemlerini keyifle geçiriyor. Tatillerinden paylaştıkları bir asansör selfiesi, sosyal medyada hızla yayılarak büyük ilgi gördü.

SOSYAL MEDYADA YORUMLAR

64 yaşındaki Sergen’in genç görünümü, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Paylaşıma yapılan yorumlar arasında “Gençleşmişsin” ve “Aşk sana yaramış” gibi ifadeler ön plana çıktı. Görülen o ki Burak Sergen, özel hayatında açtığı yeni sayfa ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam edecek.