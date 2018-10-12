Burak ve Emre’den Arda’ya destek

Trabzonspor’da forma giyen golcü oyuncu Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu, Arda Turan ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Habertürk’ten Onur Aydın’ın haberine göre, mekana akşam saatlerinde gelen iki futbolcuya, Saffet Ulusoy, Oğulcan Engin ve Bedri Güntay eşlik etti.

Mekanda yemek sonrası dertleşen arkadaş grubu, çıkışta yakın arkadaşları Arda Turan hakkında konuştu.

Berkay’ın eşi Özlem Ada’ya sarkıntılık ettiği iddia edilen ve Berkay’ın burnunu kıran Turan için açıklama yapan Yılmaz, “Arda benim en yakın arkadaşım, tabiki bu süreçte onun yanında olacağım. Bütün gün beraberdik, sonrasında da sürekli telefonda konuştuk” dedi.

Konu hakkında sessizliğini bozmak istemeyen Emre Belözoğlu, “Arda benim arkadaşım, bu konu hakkında konuşmak istemiyorum” dedi. İki futbolcu ayrı ayrı, Mercedes marka lüks araçları ile oradan ayrıldı.