Burak Yaka’nın Uluslararası Başarıları ve Liderliği

BURAK YAKA’NIN BAŞARILI YOLCULUĞU

Konya Sarayönü’nden başlayarak Türk sanayisinin üretim tesislerinde fabrika, bakım, üretim, proje, enerji yönetimi ve yapay zeka ile dijitalizasyon alanlarında yükselen Burak Yaka, uluslararası başarılarıyla gururumuz oldu. White Page International’ın “Global Power Leader 2024” ödülü, The Executive Lens’ten “Masters of Influence: Top 5 Dynamic Leaders 2025”, The Inc Magazine’in “2025’in En İlham Veren 10 Lideri” ve The Entrepreneur Insights’tan “2025’in En Vizyoner 10 İş Lideri” ödülleriyle adını dünya çapında duyuran Yaka, mütevazı duruşu ve vizyoner liderliğiyle dikkat çekiyor.

ÖDÜLLERİN ANLAMINI PAYLAŞIYOR

Yaka, ödüllerin kendisi için taşıdığı anlamı içtenlikle ifade ediyor: “Bu başarılar tek başıma benim değil, ekibimle ve ülkemle ortak bir gurur. ‘Global Power Leader’ liderliğimin fark edildiğini hissettirdi, ‘En İlham Veren Lider’ ise bana sorumluluk yükledi. Elimden geleni yapıyorum, bu ödüller hepimizin sevinci.” Harvard ve MIT’den aldığı eğitimlerle teoriyi pratikle birleştiren Yaka, yapay zeka tutkusunun çocukluğunda Ankara’daki internet kafelerde başladığını belirtiyor. “Abimi çıldırtsam da teknolojiye âşık oldum,” dediğinde gülümsemekte.

ENERJİ YÖNETİMİNDE YENİLİKLER

Türk sanayisinde bakım süreçlerinde arızaları önceden tahmin ederek üretimi aksatmadan verimliliği artıran Yaka, enerji yönetiminde yapay zeka ile tüketimi optimize ederek önemli tasarruflar sağlıyor. “Teknolojiyi sahaya indirip fayda yaratmaya gayret ediyorum,” diye sözlerine ekliyor. Enerji Yaka için hem bir tutku hem de bir sorumluluk taşıyor. Üretim tesislerinde yardımcı sistemleri yapay zeka ile analiz ederek çevresel etkileri azaltıp maliyetleri düşürüyor. “Harvard’daki eğitimler ilham verdi ama sahada deneye yanıla buluyorum yolumu,” diyor.

EKİP RUHUDU VE LİDERLİK ANLAYIŞI

Yaka için, bir enerji projesiyle aylık giderleri ciddi oranda azalttığında, ekip arkadaşlarının mutluluğu en büyük ödül olmuştur. Liderliğini “Başarı ekibin, hata benim” şeklinde özetleyen Yaka, insan sevgisiyle tanınıyor. “Bir enerji kesintisinde hattı kurtarmak için sabaha kadar çalıştık. Bir arkadaşımın fikriyle çözdük, liderliğin dinlemek olduğunu o gün anladım,” diye açıklıyor. Ekip ruhuyla ardı ardına rekorlar kırdığına vurgu yapıyor: “Onların gözünde ışığı görüyorsam, gerisi geliyor.”

GELECEK HEDEFLERİ

Yaka, yapay zeka ve dijitalizasyon ile Türk sanayisini uluslararası alana taşımayı amaçlıyor. “Sıfır arıza, enerji verimliliği ve gençlere mentorluk… Elimden geleni yapıyorum, bakalım nereye varırız,” diyerek umut dolu bir şekilde gülümsemekte. Bu dört ödül, onun için bir başlangıç olarak görülüyor; tevazu, vizyon ve insan sevgisiyle daha pek çok başarıya imza atacağa benziyor.