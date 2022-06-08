Burak Yılmaz: Acun ağabey ile görüştüm

Fransa’da top koşturan başarılı oyuncu Burak Yılmaz, Acun Ilıcalı ile görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

Burak Yılmaz, TV100’de yayınlanan “Az Önce Konuştum” programında kariyerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Deneyimli golcü transfer iddialarına da cevap verdi.

“Avrupa’da kalmak istiyorum”

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’den ayrıldıktan sonra adı Süper Lig ekipleriyle de anılan Burak Yılmaz, “Avrupa’da kalmak istiyorum” dedi.

“Acun ağabey ile görüşmem oldu”

Burak, “Türkiye’den hiçbir takımla görüşmedim. Avrupa’dan teklifler alıyorum. Acun ağabey ile görüşmem oldu. Ancak orası çok sert bir lig. Senede 60 maç oynanan bir lig. Ben bunu kaldıramayacağımı söyledim. Acun abi de ‘Tamam bir tane daha santrfor alacağım’ dedi.” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş ve Galatasaray iddialarına yanıt

Beşiktaş iddiaları hakkında da konuşan Burak, “Çok net söyleyeceğim; Beşiktaş’a transfer olmayacağım. Beşiktaş da beni istemiyor. Bana karşı bir tasarrufları yok. “Bir gün Beşiktaş’ı arıyorum, bir gün olası Galatasaray sportif direktörünü arıyorum… Beşiktaş ve Galatasaray’la hiçbir görüşmem olmadı.” dedi.

“Beşiktaş’ta çok fedakarlık yaptım”

“Beşiktaş’tayken çok şeyle uğraştım. Çok fedakarlık yaptım. Yine olsa yine yaparım. Çok mutluydum çünkü. Beşiktaş’taki kulüp çalışanlarını çok ayrı severim mesela.”

Arda Güler yorumu

“Arda Güler’e nazar değmesin. Ancak bakın. Mutlaka ki istiyorlardır ama PSG istiyor, Dortmund istiyor haberleri yapılıyor. İşte Milli Takım’a niye alınmıyor diye TV’de bas bas bağırıyorlar. Bu şekilde çocuğa kötülük yapıyoruz. Pırıl pırıl çocuk.”

“O kilonun üstüne çıkarsan para cezası ödersin”

“Fransa’da her pazartesi tartıya çıkarsın. Kilon bellidir. O kilonun üstüne çıkarsan para cezası ödersin. Ayrıca o kilonun üstüne çıkabilme limitin vardır. O limiti aşarsan da idmana çıkamazsın.”