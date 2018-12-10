Burak Yılmaz, Beşiktaş’la imzalıyor

Olumsuz sonuçlarla morallerin bozulduğu Beşiktaş’ta Trabzonsporlu oyuncu Burak Yılmaz ile anlaşma sağlanmak üzere.

Trabzonspor, Burak Yılmaz’ın maliyeti nedeniyle deneyimli futbolcuyu biran önce elinden çıkarmak istiyor. Hafta içi Trabzonspor ve Beşiktaş Başkanı Burak Yılmaz için bir araya gelmesi bekleniyor.

Trabzonspor’da kaleci Onur Recep Kıvrak’la birlikte süresiz kadro dışı kalan Burak’ın eski takımı Beşiktaş’a dönmeye sıcak baktığı biliniyor. Özellikle Beşiktaş’ın teknik direktörü Şenol Güneş’in bu transferi çok istediği belirtildi. Edinilen bilgilere göre de Beşiktaş, Burak Yılmaz ile prensipte 2.5 yıllık anlaştı. Burak Yılmaz, Trabzonspor’da alacaklarına karşılık olarak bonservisini eline alarak Beşiktaş’a bedelsiz geleceği öğrenildi.

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