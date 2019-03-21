Burak Yılmaz, Demba’yı geçti

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Trabzonspor’dan Beşiktaş’a transferi ile olay yaratan Burak Yılmaz, golcü oyuncu Demba’yı geçti.

Spor Toto Süper Lig’de zirveden uzak kalsa da ikincilik şansını sürdüren Beşiktaş’ta devre arası kadroya katılan Burak Yılmaz, attığı gollerle takımı sırtlıyor.

Tecrübeli forvet, son 5 sezonda görev alan golcü isimler arasında lig performansları baz alındığında gol ortalamasıyla Mario Gomez’e yaklaşırken Demba Ba, Aboubakar, Negredo ve Vagner Love gibi isimleri de geride bıraktı.

MARİO DEMEK GOL DEMEK

2015-16’da Wolfsburg’dan transfer edilen ve Beşiktaş’ta çıktığı 33 lig karşılaşmasında attığı 26 golle şampiyonlukta büyük katkı sağlayan Mario Gomez, son 5 sezonda gol ortalaması en yüksek forvet oldu. Alman oyuncu siyah-beyazlı takımda 0.78 gol ortalaması tutturdu.

BURAK DEMBA’YI GEÇTİ

Siyah-beyazlılarda Demba Ba, görev aldığı 29 lig maçında 18 gol atarken 0.62 gol ortalamasıyla performans sergiledi. Aboubakar ise 27 maçta 12 golle 0.44 gol ortalaması yakaladı. Devre arası Trabzonspor’dan kadroya katılan Burak Yılmaz ise daha şimdiden çıktığı 8 maçta 6 gol atarak 0.75 gol ortalamasına ulaştı.

EN KÖTÜSÜ NEGREDO VE LOVE!

Valencia’dan büyük umutlarla alınan Alvaro Negredo, Beşiktaş’ta çıktığı 35 lig maçında 9 gol atarak 0.25 gol ortalamasında kaldı. Alanyaspor’dan gol kralı unvanıyla transfer edilen Vagner Love ise ligde 18 karşılaşmada 6 golde kaldı. Brezilyalı oyuncu 0.33 gol istatistiğiyle Negredo’dan sonra en kötü performansı sergileyen hücumcu oldu.

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