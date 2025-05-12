Burak Yılmaz, Galatasaray’ın Kazanma Alışkanlığını Övdü

GALATASARAY’IN KAZANMA ALIŞKANLIĞI

Kasımpaşa’nın teknik direktörü Burak Yılmaz, Galatasaray’ın rakiplerinden belirgin bir şekilde ayrıldığını ve bunun temel nedeninin kazanma alışkanlığı olduğunu vurguladı. Futbolculuk kariyerinde “Dört Büyükler” olarak bilinen Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’da görev almış olan Yılmaz, Anadolu Ajansı muhabirine bir dizi açıklama yaptı. Yılmaz, Galatasaray’ın başarı odaklı yapısının nasıl şekillendiğini şu sözlerle ifade etti: “2020’den bu yana Süper Lig’de şampiyon olan takımlardan RAMS Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor, ertesi sezon düşüş yaşıyor. Ancak bu durum Galatasaray’da yaşanmıyor.”

OKAN BURUK HAKKINDAKİ YORUMLAR

Burak Yılmaz, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında övgü dolu sözler söyledi. Okan Buruk’un, Galatasaray’ın başında ligde üst üste şampiyonluklar yaşamasına rağmen Avrupa’da bekleneni veremediği için eleştirildiğini hatırlatan Yılmaz, “Okan ağabey, Türkiye’nin en başarılı ve değerli teknik direktörü. Ancak Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nden elenince çok büyük eleştiri alıyor. Bu, Galatasaray’ın kültüründen kaynaklı bir durum.” dedi. Ayrıca, José Mourinho gibi önemli isimlerin varlığının, Türk futbolu açısından bir şans olduğunu belirtti.

OSIMHEN Mİ ICARDI MI?

Burak Yılmaz, “Osimhen mi Icardi mi?” sorusuna yanıt verirken Victor Osimhen’i tercih ettiğini açıkladı. İki oyuncunun farklı oyun stillerine sahip olduğunu belirten Yılmaz, “Birinin bitiriciliği mükemmel, diğeri ise tam bir lider ve savaşçı. Ben Osimhen’i tercih ederdim.” şeklinde ifade etti.

TEKNİK DİREKTÖRLÜKTE NESİL DEĞİŞİMİ

Burak Yılmaz, Türkiye’deki teknik direktörlük alanında bir nesil değişikliğinin yaşandığını düşünmekte. Yıldız genç teknik adamlara destek verilmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, “Yeni nesil teknik direktörlerin ne yaptığını yakından takip ediyorum. Hepsinin oyun içinde stratejileri var.” şeklinde ekledi.

ANALİZE VERİLEN ÖNEM

Yılmaz, kariyerinde aldığı tecrübeleri ve taktik anlayışını derin analizlere dayandırarak geliştirdiğini belirtti. “Taktik anlayışımı karşı takımın analizine göre planlıyorum. Analize çok zaman harcıyorum.” ifadeleriyle, oyun kurmaktaki önemine dikkati çekti.

PEP GUARDIOLA’YA YORUM

Manchester City’nin bu sezonki performans düşüklüğünün Pep Guardiola’nın futbol anlayışının çözülmesiyle ilgisi olmadığını söyleyen Yılmaz, “Geçiş süreci yaşıyorlar, seneye daha güçlü döneceklerini düşünüyorum.” dedi.

HAYALLERİMİ SAKLI TUTUYORUM

Futbol kariyerinde önemli başarılara imza atan Burak Yılmaz, teknik direktör olarak da iz bırakmak istediğini ifade etti. “Buraları iyi geçmek ve hak etmek gerekiyor.” diyerek hedeflerinin her zaman içsel olduğunu belirtti.

MİLLİ TAKIMIN GELECEĞİNE İNANÇ

A Milli Takım’ın 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılacağına inanan Yılmaz, “Bu jenerasyona ve hocamıza çok inanıyorum.” dedi. Milli takımda yaşanan forvet sıkıntısına ilişkin ise, “Bazen forvetsiz oynuyoruz, buna saygı duymak lazım.” şeklinde değerlendirmede bulundu.

GELENEKSEL ROLÜMÜ SÜRDÜRECEĞİM

Burak Yılmaz, milli takımda teknik direktörlük yapma ihtimaline ilişkin, “Neden olmasın? Kendimi geliştirirsem ve hak edersem, tabii ki neden olmasın.” ifadesini kullandı. Bu sözlerle, futbolculuk kariyerinde kazandığı deneyimlerin, teknik adamlık mesleğine taşınmasını ümit ettiğini belirtmiş oldu.