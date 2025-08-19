Haberler

Burak Yılmaz, Gaziantep’e Teknik Direktör Oldu

YENİ TEKNİK DİREKTÖR ATANMASI

Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktör İsmet Taşdemir ile yapılan karşılıklı anlaşmanın ardından yeni bir döneme adım attı. Takımın başına, genç teknik adam Burak Yılmaz getirildi. Bu atamanın ardından, Gaziantep Futbol Kulübü, sezon sonuna kadar Burak Yılmaz ile sözleşme imzaladı.

BURAK YILMAZ’IN İMZA TÖRENİ

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktör Burak Yılmaz ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz’ın katıldığı imza töreninde, Burak Yılmaz resmi sözleşmeye imza attı. Yeni teknik direktörümüz Burak Yılmaz’a kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz” denildi.

ÖNEMLİ

Haberler

İskenderun’da İnşaatta Düşme Olayı Yaşandı

İskenderun'da inşaat halindeki bir binanın boşluğuna düşen 66 yaşındaki Mehmet Ali U. ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Sağlık ekipleri hızlıca müdahale etti.
Haberler

Kaza, Otoyol’da Meydana Geldi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücünün otomobili bariyerlere çarptı. İtfaiye, yaralı sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine ulaştırdı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.