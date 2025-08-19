Burak Yılmaz, Gaziantep’e Teknik Direktör Oldu

YENİ TEKNİK DİREKTÖR ATANMASI

Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktör İsmet Taşdemir ile yapılan karşılıklı anlaşmanın ardından yeni bir döneme adım attı. Takımın başına, genç teknik adam Burak Yılmaz getirildi. Bu atamanın ardından, Gaziantep Futbol Kulübü, sezon sonuna kadar Burak Yılmaz ile sözleşme imzaladı.

BURAK YILMAZ’IN İMZA TÖRENİ

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktör Burak Yılmaz ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz’ın katıldığı imza töreninde, Burak Yılmaz resmi sözleşmeye imza attı. Yeni teknik direktörümüz Burak Yılmaz’a kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz” denildi.