Burak Yılmaz, Gaziantep FK’ya Geliyor

BURAK YILMAZ SAHALARA GERİ DÖNÜYOR

Son olarak Kasımpaşa’yı çalıştıran Burak Yılmaz, futbola geri dönmeye hazırlanıyor. Uzun bir süredir sessiz kalan genç teknik direktör için Süper Lig’den beklenmedik bir talip ortaya çıktı. Burak Yılmaz, kariyerinin ilk teknik direktörlük deneyimini Kasımpaşa’da yaşamıştı ve en son geçen sezon bu takımda görev aldı. Lacivert-beyazlıların teknik direktörü olarak geçirdiği yarım sezondan sonra, sezonun sona ermesiyle birlikte takımdan ayrıldı.

GAZİANTEPSPOR’DAN FLAS HAMLE

Süper Lig’de ilk iki haftada puan kazanamayan Gaziantep FK, önemli bir karar aldı. Mevcut teknik direktörü İsmet Taşdemir ile yollarını ayırma aşamasına geldikleri öğrenilen kırmızı-siyahlı ekip, yeni teknik direktör olarak Burak Yılmaz’ı getirmeyi planlıyor. Burak Yılmaz, geçen sezon görev yaptığı Kasımpaşa’da 16 resmî maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan 40 yaşındaki teknik direktör, maç başına 1.38 puan ortalaması elde etti.