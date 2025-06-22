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Burak Yılmaz Görevden Ayrıldığını Duyurdu

KASIMPAŞA’DA GEÇİCİ DEĞİŞİM

Trendyol Süper Lig takımı Kasımpaşa’da önemli bir gelişme yaşandı. Hali hazırda takımın teknik direktörlüğünü yapan Burak Yılmaz, görevinden ayrıldığını duyurdu. Kendi sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Burak Yılmaz, “Futbolda fikir ayrılıkları olacaktır ki bunlar çok doğal, önemli olan kırmadan kırılmadan ayrılabilmek, Kasımpaşa camiası gönlüm hep sizinle olacak.” şeklinde bir açıklamada bulundu.

Kasımpaşa’nın başında 16 maçta görev yapan Burak Yılmaz, bu süreçte 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Bu istatistik, Yılmaz dönemindeki takım performansını göstermektedir. Burak Yılmaz’ın ayrılması, takımda yeni bir dönem başlatabilir.

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