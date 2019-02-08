Burak Yılmaz için kritik maç

Trabzonspor’dan Beşiktaş’a transferi ile gündeme bomba gibi oturan Burak Yılmaz, Antalya maçında kendisini göstermeye hazırlanıyor.

Akhisar ve Erzurum’u boş geçen Kral, siftahı Bursa’ya karşı yapmak istiyor, Şenol Güneş de oyuncusuna çok güveniyor.

Başkan Fikret Orman’ın toplu imza töreninde kanatları altına aldığı Burak Yılmaz, Bursaspor maçını iple çekiyor.

Psikolojik anlamda çok daha rahatlayan yıldız forvet, ilk golünü kendi taraftarı önünde atmayı hedefliyor. Akhisar ve Erzurum maçlarını boş geçen, geçen haftaki Antalyaspor deplasmanında cezasından dolayı oynamayan Kral, ilk 11’e dönecek. Güven Yalçın’ın yerine Burak Yılmaz’ı görevlendirecek olan Şenol hoca da, öğrencisine çok güveniyor. Hafta boyunca yapılan idmanlarda golleri art arda sıralayan tecrübeli santrfor, Güneş’in en büyük galibiyet kozu. Bu kez destek var Nitekim tribünlerde de Burak Yılmaz konusunda birlik sağlanmış durumunda. Sosyal medyada örgütlenen taraftarlar, Bursaspor maçında Burak’a kesinlikle tepki gösterilmemesi için görüş birliğine vardı. Vodafone Park’ta yarın Burak’a karşı herhangi bir ıslık veya tepki beklenmiyor.

FANATİK