Burak Yılmaz imzayı atıyor

Golcü oyuncu Burak Yılmaz'ın hangi takıma transfer olacağı merak konusu oldu.

Trabzonspor’da forma giyen ve son dönem bordo-mavili ekiple sorunlar yaşayan Burak Yılmaz ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Trabzonspor’da kadro dışı kalan Burak Yılmaz’a Süper Lig’den 3 talip var; Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir…

Trabzonspor’da Onur Kıvrak ile birlikte kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz, devre arasında başka bir takıma transfer olabilmek için harekete geçti.

İki oyuncu da alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle noter aracılığıyla Türkiye Futbol Federasyonu’na başvurdu. Aynı zamanda tek taraflı fesih hakkı da talep etti. Trabzonspor, ihtarnamenin kulübe tebliğinden sonra 30 gün içinde paraları ödemezse Burak ve Onur serbest kalacak.

Hürriyet’te yer alan habere göre; golcü futbolcuya Süper Lig’den Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir’in ilgisi bulunuyor. Fatih Terim’in onayı halinde Galatasaray, oyuncuyla temasa geçecek.

Şenol Güneş ise oyuncuyu sezon başından beri ısrarla istiyor ve en ciddi adımları Beşiktaş atıyor. Teknik direktör Şenol Güneş, geçtiğimiz ay Burak Yılmaz ile Londra’da buluşmuştu. Ancak siyah beyazlı taraftarlar, sezon başında Burak Yılmaz’ın yaptığı açıklama nedeniyle bu transferin gerçekleşmesini istemiyor.

Şampiyonluğa oynayan Başakşehir de Burak ile ciddi şekilde ilgileniyor.

Yeni Malatyaspor’a 5-0’lık kaybedilen maçtan sonra kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz, bu sezon 7 maça çıkıp 5 gol attı.

MAÇKOLİK