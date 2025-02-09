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Spor

Burak Yılmaz’ın Kırmızı Kartı: Fenerbahçe Maçında Yok

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MAÇIN DETAYLARI

Süper Lig’in 23. haftasında Kasımpaşa, evinde Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Mücadelenin 38. dakikasında yaşanan bir olay dikkat çekti. Kasımpaşa’nın teknik direktörü Burak Yılmaz, takımının hızlı oyuna geçiş yapabilmesi için taç çizgisine paralel giden topu, yedek kulübesi önünde dışarı çıkmadan eline aldı. Bu eylemi nedeniyle hakem, Burak Yılmaz’ı kırmızı kartla cezalandırdı.

ETKİLERİ VE SONUÇLARI

Bu karar, maçı oldukça etkileyecek gibi görünüyor. Burak Yılmaz, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe deplasmanında takımının başında yer alamayacak. Kasımpaşa için kritik bir karşılaşma öncesi yaşanan bu durum, takımın morali üzerinde de olumsuz bir etki yaratabiliyor.

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