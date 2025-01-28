Burak Yılmaz, Kasımpaşa İçin Gündemde

KASIMPAŞA’DA TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞI

Süper Lig takımlarından Kasımpaşa’da dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Hakan Keleş ile yollarını ayırdıktan sonra İstanbul temsilcisi yeni bir teknik direktör arayışına girdi. Kasımpaşa’nın gündemine gelen son isim ise Kayserispor’u çalıştıran Burak Yılmaz oldu. Ajansspor’un bildirdiği haber doğrultusunda, Kasımpaşa’da teknik direktörlük için ilk aday Burak Yılmaz olarak belirlendi ve kulüp, Burak Yılmaz ile görüşme yapacak.

BURAK YILMAZ’IN KARIYERİ

Kasımpaşa, sezonun başında Sami Uğurlu ile yola çıkmış fakat sonrasında teknik adamın takımdan ayrılmasıyla Hakan Keleş’i göreve getirmişti. Hakan Keleş ile yolların ayrılmasının ardından Burak Yılmaz gündeme gelen ilk isim oldu. Geçtiğimiz sezonda Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in yardımcılığını üstlenen Burak Yılmaz, Güneş’in istifasının ardından geçici teknik direktör olarak görev almıştı. 39 yaşındaki Yılmaz, daha sonra Kayserispor’da teknik direktörlük kariyerine başlamış ve geçen sezonu bu ekipte tamamlamıştı. Yeni sezona Kayserispor’da başlangıç yapsa da Yılmaz, 7. haftada görevinden istifa etmişti.