Burak Yılmaz: Nankörlük edemem

A Milli Takım’ın eski kaptanı Burak Yılmaz, yabancı sınırı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yılmaz “Yabancı sınırı olmasa Galatasaray’da şu anda bir Türk futbolcu sahaya çıkabilir mi?” dedi.

A Milli Takımı’nın eski kaptanı ve Fortuna Sittard forması giyen Burak Yılmaz açıklamalarda bulundu.

“Hayatımda bir değişim var ama bu yaşla alakalı. Keşke 20’li yaşlarda değişim gösterebilseydim. O zaman daha farklı Burak olurdu. Kırılganlık, değişim var. Çünkü futboldan sonrasına hazırlanıyorum. Profesyonel destek, psikolojik destek alıyorum.”

“Nasıl futbolcu olarak tırnaklarımla kazıyarak iyi yerlere geldiysem hoca olarak da aynısını yapacağım. Yaşım ilerledikçe yaşıma bağlı olarak da daha sakin bir yapıda olduğumu hissettim. Çok güzel bir kariyerim oldu.”

ŞELÇUK İNAN ÖVGÜSÜ

“Selçuk İnan, Kasımpaşa’nın başına geçti. Çok mutluyum, en iyisini yapacaktır. Dört gözle maçlarını bekliyorum.”

“KENDİMDE GÖZLE GÖRÜLÜR DEĞİŞİM VAR”

Kendimde gözle görülür bir değişim var ve bu yaşla ilgili diye düşünüyorum. Keşke senin yaşındayken şimdiki kafam olsaydı lafının doğru olduğunu düşünüyorum. Şimdiki değişimim 27 yaşındaki Burak Yılmaz’da olsaydı, bambaşka bir Burak Yılmaz olabilirdi.