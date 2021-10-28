Burak Yılmaz özür diledi

Lille Teknik Direktörü Gourvennec, tecrübeli futbolcu Burak Yılmaz’ın yaşananlardan sonra özür dilediğini açıkladı.

1-1’lik eşitlikle sona eren Brest maçında Lille taraftarı, futbolculara tepki göstermiş ve başta Burak Yılmaz olmak üzere bazı futbolcuları ıslıklamıştı

Lille Teknik Direktörü Jocelyn Gourvennec, Brest maçında ıslıklanmasının ardından direkt soyunma odasına giden ve dikkatleri üzerine çeken Burak Yılmaz’la ilgili konuştu. Maçtan sonra Burak’ın özür dilediğini belirten Gourvennec, üstü kapalı bir şekilde 36 yaşındaki golcüye mesaj gönderdi.

Lille forması giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, Ligue 1’in 11. haftasında Brest’le oynanan maçta gösterdiği tepkiyle gündem olmuştu. Lille Teknik Direktörü Jocelyn Gourvennec, konuyla ilgili ilk kez konuştu.

1-1’lik eşitlikle sona eren Brest maçında Lille taraftarı futbolculara tepki göstermiş ve başta Burak Yılmaz olmak üzere bazı futbolcuları ıslıklamıştı. Maçın 77. dakikasında oyundan çıkan milli forvet, direkt soyunma odasına gitmişti.

Yaşanan bu olayların ardından Fransız basınının ve taraftarların hedefinde olan Burak Yılmaz’la ilgili olarak hocası Gourvennec açıklamalarda bulundu.

“Burak’ın özrünü Başkan da gördü”

29 Ekim Cuma akşamı PSG ile deplasmanda karşılaşacak olan Lille’de Gourvennec, basın toplantısında 36 yaşındaki golcünün takımdan özür dilediğini söyledi.

“Burak’ın soyunma odasına gittiğini görmedim” diyen Gourvennec, “Maçtan sonra bana Brest’e 2 puan kaybettiğimiz için hayal kırıklığına uğradığını söyledi. Takım için çok şey yapmak istiyordu. Soyunma odasında özür diledi ve başkan Olivier Letang da bunu gördü. Burak’a, takım birlikteliğini korumanın öneminden bahsettim. Gol atamadan oyunu domine etmenin yarattığı hayal kırıklığını yok etmemiz gerekiyordu. Gol atmak için enerjimizi korumalıydık” şeklinde konuştu.

Geçen sezona göre daha çok gol pozisyonuna girdiklerini belirten genç teknik adam, “Rakibin düzenini bozacak fırsatlarımız oluyor ancak burada da beceri eksikliği devreye giriyor. Bunu da çalışarak ortadan kaldırabiliriz. Bulduğumuz fırsatlar göz önüne alındığında daha fazla gol kaydetmeliyiz” diyerek de Burak Yılmaz’a mesaj gönderdi.