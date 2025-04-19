Burak Yılmaz, Sivas Spor’u yendi. Şampiyonluk üzerine yorum yapmadı. Takımın hedefleri yukarıda. Fall önemli bir oyuncu. Taraftarla tartışma yaşadı. Futbol bir spordur, unutmayalım

BURAK YILMAZ’IN AÇIKLAMALARI

Süper Lig’in 32. haftasında Sivaspor’u 3-1 yenen Kasımpaşa’nın teknik direktörü Burak Yılmaz, maç sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Genç teknik adam, Kayserispor karşılaşmasının ardından bir taraftarla yaşadığı tartışma ve şampiyonluk yarışına dair düşüncelerini aktardı.

TAKIMIN PERFORMANSI

Recep Tayyip Erdoğan Stadı’ndaki maçın ardından, Yılmaz, takımın gol atma kabiliyeti yanında savunma anlamında da iyi işler çıkardığını belirtti. Yılmaz, “Daha iyi yerlere gelmeyi hedefliyoruz. Ben sürekli kazanmak istiyorum, oyunu domine etmek istiyorum. Bu yüzden de zaman zaman hırsıma yenik düşüyorum. Bunu da bilinçli yaptığımı düşünmesinler. Tamamen oyunun gücüne kapıldığım için oluyor” diye konuştu. Süper Lig’deki şampiyonluk yarışı hakkında yorum yapmadığını belirten Yılmaz, “Şampiyonluk yarışıyla ilgili fikir beyan etmem uygun değil. Hak eden kazansın” ifadesini kullandı.

DA COSTA VE FALL’UN ROLLERİ

Hücumda önemli bir isim olan Da Costa’nın değerine dikkat çeken Yılmaz, bu oyuncunun liderlik özelliklerinin takıma katkı sağladığını söyledi. Yılmaz, “Son 3 haftada 5’li savunma oynadık ancak Sivaspor karşısında 4’lüye döndük. Bunun bir sebebi var ama burası uygun yer değil” açıklamasında bulundu. Ayrıca Fall’un performansını değerlendirirken, “Geldiğimden beri 6 gol atıp 5 asist yaptı. Onu daha serbest oynaması için destekliyoruz. Kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

TARAFTARLA YAŞANAN TARTIŞMA

Kayserispor maçı sonrası bir taraftarla yaşadığı tartışmaya da değinen Yılmaz, “Bu durum devam eder. Futbolun bir spor olduğunu unutmamak gerek. Şampiyon olan ve olmayan takımlar arasındaki farkı bilmek lazım” diyerek taraftarları bu konuda bilinçlenmeye davet etti.

Maç sonrası havalimanına giderken taraftarın Fenerbahçe ile ilgili sözleri üzerine, Burak Yılmaz’ın sinirlendiği belirtildi. Taraftarın “Her seferinde yatıyorsunuz Fener’e” demesi üzerine Yılmaz, tepki göstererek, “Nasıl konuşuyorsun? Ne demek istiyorsun?” ifadesini kullandı. Çevresindekiler, Yılmaz’ı sakinleştirmekte zorluk yaşadı.