Burak Yılmaz: Türk Hakemi Desteklenmeli

BURAK YILMAZ’DAN HAKEM AÇIKLAMALARI

Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, HT Spor’da canlı yayınlanan bir programda önemli açıklamalar yaptı. Genç teknik adam, Türk futbolunun uzun süredir tartıştığı yerli ve yabancı hakemler konusuna da değindi. Burak Yılmaz, “Milli ara çok iyi geçti bizim için. 3 gün izin yaptıktan sonra, galibiyetin vermiş olduğu rahatlıkla 3 gün izin yaptık. Oyuncularımız uzun süre izin yapmamıştı. Ondan sonra güzel bir şekilde hazırlanıyoruz. Sakatımız yok. Milli aradan önceki Alanyaspor maçı bizim için kritikti, haftalardır oyunumuzun karşılığını alamıyorduk. Alanyaspor maçı iyi oyunun karşılığını aldığımız bir maç oldu. Bu moralle milli araya girdik.” dedi.

SAMSUNSPOR MAÇINA ODAKLANDIK

Yılmaz, Samsunspor maçı hakkında ise, “Samsunspor’un çok önemli bir havası var, üçüncü durumda şu anda ama biz her maça kazanmak için çıkıyoruz. Bir çekincemiz yok. Bu durumu daha önce büyük maçlarda da gösterdik. Samsunspor’a saygı duyup, gerekli önlemleri alıp kazanmaya gideceğimiz bir maç olacak.” ifadelerini kullandı. Beşiktaş maçıyla ilgili ise, “Şu anda aklımızda Beşiktaş maçı yok. Tamamen Samsunspor maçına kanalize olmuş durumdayız.” şeklinde konuştu.

HAKEMLER KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ

Burak Yılmaz, Türk hakemlerinin ligdeki yönetimi konusuna da değinerek, “Milliyetçi olarak Türk hakemlerinin hatasıyla, sevabıyla ligimizi yönetmesi gerektiğini düşünüyorum. Yabancı hakemin bizi daha çok kaosa götüreceğini düşünüyorum. VAR hakemlerinin yabancı olmasıyla hiçbir şeyin yoluna girdiğini düşünmüyorum. Yabancı hakeme kesinlikle karşıyım.” dedi. Türk hakemlerine destek vermenin önemine vurgu yapan Yılmaz, “Türk insanının kesinlikle maçları yönetmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben, Türk hakemlerinin aslan gibi her maçı yönetebileceğini düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

GENÇ OYUNCULARA DESTEK

Yılmaz, Türk futbolunun geleceği için de düşüncelerini paylaştı. “Eğer Türk futboluyla bir yere gelmek istiyorsak mutlaka Türk hakemlerine ihtiyacımız var.” diyen Yılmaz, yabancı oyuncuların transferinde dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Ayrıca genç oyunculara daha fazla süre verilmesi gerektiğini ifade etti. “Kendi futbolcularımızın tabii ki şapkalarını önüne koyup düşünmesi lazım.” dedi.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK HAYALLERİ

Son olarak teknik direktörlük hayalleri hakkında konuşan Yılmaz, “Teknik direktörlükle ilgili çok güzel hayallerim var. Ekibimle birlikte kendimizi geliştirmek, her maçı kazanmak istiyoruz. Kazanmak takıntı haline gelmiş durumda, kazanmak için her şeyimizi vereceğiz.” ifadelerini kullandı.