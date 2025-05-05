Burak Yılmaz: “Üzgünüz, kaybedilen iki puan.”

KAYBEDİLEN İKİ PUAN HAKKINDA ÜZGÜNÜZ

İSTANBUL – Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Trabzonspor ile oynanan karşılaşmanın ardından kaybettikleri 2 puan için üzgün olduklarını ifade etti. Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Kasımpaşa, sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonrası Burak Yılmaz, basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, “Bugün kendi açımızdan çok değerli bir oyun sergiledik. Kaybedilmiş iki puan ama oyunu domine eden, önde basan, topu alan bir Kasımpaşa var. Bu yüzden mutluyuz ama kaybedilmiş iki puan için üzgünüz” dedi.

HAKEMLER KONUSUNDA DESTEK İSTEDİ

Yılmaz, hakemlerle ilgili düşüncelerini de paylaştı ve teknik direktörlük kariyeri boyunca bu konu hakkında konuşmayı istemediğini belirtti. “Ben Türk hakemlerinin sonuna kadar arkasındayım. Daha sakin bir ortamda hata yapabilirler. Bu insanları biraz rahat bırakmak lazım” diyen Yılmaz, maç esnasında yaşanan tepkilerin de normal olduğunu ifade etti. “Bazen karşı rakibin canını yakıyorlar ama bu durumlarda bile onları desteklemek gerektiğini düşünüyorum” şeklinde ekledi.

İYİ YOLDAYIZ, DAHA DA İYİ OLMALIYIZ

Takımın genel durumu hakkında da konuşan Yılmaz, “Oyuncularıma ve ekibime teşekkür ediyorum. İyi yoldayız, iyi gidiyoruz, daha iyi olmalıyız” dedi. Hedeflerinin doğrultusunda daha iyi olmaya çalışacaklarını ifade eden Yılmaz, “Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Her maçı kazanmak için çıkacağız, bunun akabinde mutlaka hedef gelecektir” şeklinde sözlerini tamamladı.