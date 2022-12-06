Burak Yılmaz’a flaş teklif

Süper Lig’de heyecan devam ederken kadrolar için hamleler yapılıyor. Tecrübeli oyuncu Burak Yılmaz için Adana Demirspor’dan teklif geldi.

Kadrosunda birçok yıldız ismi barındıran Adana Demirspor, yeni bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Adana Demirspor, Fortuna Sittard’ın forveti Burak Yılmaz’a teklif götürecek. Mavi Şimşekler ile Fortuna Sittard dün hazılık maçı yapmıştı. Burak Yılmaz maçta bir asist yapmıştı.

Adana Demirspor geçtiğimiz haftalarda Rus yıldız Artem Dzyuba ile yollarını ayıran Mavi Şimşekler en büyük eksikliğini forvet bölgesinde yaşıyor. Bu sezon topladığı 24 puanla ligde 3. sırada yer alan Güney ekibi, pek çok maçta Emre Akbaba’yı ileri uçta oynatmıştı. Mavi-Lacivertliler, Burak Yılmaz’ı kadrosuna katmak istiyor.

Adana Demirspor, sezon başında da adı gündeme gelen Burak Yılmaz için nabız yoklayacak. Kariyerine Hollanda ekibi Fortuna Sittard’ta devam eden Burak Yılmaz’ın Türkiye’ye dönmek isteyip istemeyeceğini soracak olan Adana Demir, ‘Kral’ın tavrına göre strateji belirleyecek.

HAZIRLIK MAÇI YAPTILAR

Babası Adanalı olan ve daha önce Mavi-Lacivertli ekibin Süper Lig’e çıkmasının ardından kutlama mesajı yayınlayan Burak Yılmaz, dün Adana Demirspor’a hazırlık maçında rakip oldu. Fortuna Sittard, Antalya’daki mücadeleyi 2-1’lik skorla kazanırken, 37 yaşındaki oyuncu 1 asist yaptı.

KADROSUNU YILDIZ İSİMLERLE DOLDURDU

Süper Lig’e çıktığında; Younes Belhanda, Mathias Vargas, Loic Remy, Mario Balotelli, Benjamin Stambouli, Britt Assombalonga, David Akintola ve Simon Deli gibi yıldızları kadrosuna katan Lacivert-Mavililer, bu sezon da Henry Onyekuru, Emre Akbaba, Badou N’Diaye, Artem Dzyuba ve Yaroslav Rakitskyi’ye imza attırmıştı.