Burak Yılmaz’dan Fenerbahçe açıklaması

Beşiktaş’ta forma giyen golcü oyuncu Burak Yılmaz, saat 21.00’da başlayacak Fenerbahçe maçı hakkında konuştu.

Beşiktaş’ın Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmayı siyah-beyazlı oyuncu Burak Yılmaz, farklı bir heyecanla bekliyor.

Süper Lig’in en tecrübelilerinden biri olan 33 yaşındaki oyuncu, geçmiş sezonlarda da formasını giydiği Beşiktaş’ta derbi maçlardaki ilk golünü Fenerbahçe karşısında arayacak.

Siyah-beyazlı takımda daha önce 2006-2007 sezonu ve 2007-2008 sezonunun ilk yarısı olmak üzere 1,5 sezon oynama fırsatı bulan Burak Yılmaz, derbilerde gol atamamıştı.

Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş formasıyla bu 1,5 sezonluk dönemde Fenerbahçe ve Galatasaray’a karşı 7 derbide sahaya çıktı.

Bu maçlarda toplam 456 dakika süre alan Burak, gol sevinci yaşamadı.

Fenerbahçe derbisinden önce takım arkadaşlarıyla motivasyon toplantıları yapan Burak Yılmaz şunları söyledi;

“Şampiyonluk için çok kritik bir maça çıkacağız, herkesin en iyi performansını göstereceğine eminim.

Takım olarak hem moral hem de motivasyon olarak çok iyi durumdayız.

Ben de Fenerbahçe’ye karşı goller atmak ve Vodafone Park’ta taraftarımızla bütünleşmek istiyorum”

Siyah-beyazlı takımın lig ve Türkiye Kupası olmak üzere Fenerbahçe ile yaptığı 5 derbi mücadelesinde gol atma başarısı gösteremeyen tecrübeli futbolcu, Süper Lig’deki 2 Galatasaray mücadelesini de boş geçti.

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