Burak Yılmaz’dan Şenol Güneş’e teşekkür

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A Milli Futbol Takımında forma giyen golcü futbolcu Burak Yılmaz, Arnavutluk’u 2-0 mağlup ettikleri maçı değerlendirdi.

İki maçta 6 puan hedefine vurgu yapan Burak Yılmaz, “Çok mutluyuz. Bugün 3 puanla başlamak çok önemliydi. Kampta da konuşuyoruz, hedefimiz yüzde 100 6 puan yapmaktı. Onu yaparsak, Fransa maçına da daha güvenle çıkarız.” dedi.

Milli takımın stoperi Merih Demiral ise maç sonu “Bu benim ilk, ilk 11 maçım. Bana bu şansı verdiği için Şenol hocama teşekkür ediyorum. İlk 11 maçımda galibiyetle başlamak gurur verici. Her çocuğun hayalidir A Milli Takım formasını giymek. Gerçekten takım ve şahsım olarak çok mutluyuz” şeklinde konuştu.

TRT