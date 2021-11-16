Burak Yılmaz’dan uyarı geldi

Karadağ ile karşı karşıya gelecek Milli Takım’ın kaptanı Burak Yılmaz’dan takım arkadaşlarına uyarıda bulundu.

A Milli Futbol Takımı’mız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu’ndaki son maçında Karadağ’a konuk olacak. Kritik karşılaşma öncesi ay-yıldızlıların kaptanı Burak Yılmaz, takım arkadaşlarıyla toplantı gerçekleştirerek motivasyon konuşması yaptı.

A Milli Futbol Takımı’mız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu’nda oynayacağı zorlu Karadağ maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Ay-yıldızlıların en tecrübeli ismi olan kaptan Burak Yılmaz idman sonrasında arkadaşlarıyla toplantı yaparak uyarılarda bulundu.

Takvim’in haberine göre; yıldız futbolcunun, “Hollanda-Norveç maçı da bizim için önemli ancak sadece kendi maçımıza odaklanmak zorundayız. Eğer biz kazanamazsak, diğer maçın da önemi kalmaz. Akıllar sadece sahada olmalı. 90 dakika boyunca konsantrasyonumuzu kaybetmememiz gerekiyor ” ifadesini kullandığı öğrenildi.