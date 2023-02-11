Burak Yılmaz’dan yardım açıklaması: Ben şov yapmam

Depremzedeler için formasını satışan çıkardığını söyleyen futbolcu Burak Yılmaz, kendisine gösterilen tepkiler için, “Ben yaptığım yardımı story’ye mi koyayım? Ben şov yapmam.” ifadelerini kullandı.

Hollanda Ligi’nde Fortuna Sittard forması giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, 50 bin TL alt limitli satışa çıkan formasıyla ilgili, “Formam ne kadar ediyorsa açık arttırmada bir o kadar daha ben veriyorum.” dedi.

Yıldız futbolcu, depremzedeler için yaptığı yardımları anlatırken, sessiz kaldığı yönünde kendisine gösterilen tepkiler için ise, “Ben yaptığım yardımı story’ye mi koyayım? Ben şov yapmam.” ifadesini kullandı.

Sosyal medyada bir yayına katılan Yılmaz, Hollandalılar’ın Türkiye için seferber olduğunu da belirterek, “Allah, Hollanda’nın hepsinden razı olsun, bizim için seferber oldular. 17-18 milyonluk ülke, bizim her platformda önümüzdeler. Sanayi, tarım, futbol… Bazı şeylerde şapkamızı önümüze koyup düşünelim.” dedi.

Yılmaz, “Bana bugün ‘Galatasaraylıların yaptığı yayına mı bağlanıyorsun’ diyerek bir ton küfür geliyor, ben bağlanmayacağım da kim bağlanacak? 4 senemi vermişim, neler kazanmışım neler vermişim.” diye konuştu.

Yılmaz sözlerine şöyle devam etti: “Her zaman yardım konusunda yanınızdayım ben. Ahbap’a bir bağış yaptım. Bir tır ayarladık. 7 kişilik bir aileyi Antalya’ya götürdük. Ben yaptığım yardımı story’ye mi koyayım? Ben şov yapmam.”