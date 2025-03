Burak Yüksel’in Çiftliği, Çocuklara Destek Sağlıyor

YARDIM VE DESTEK PROJELERİ

Mersin’de bulunan Burak Yüksel, at binme çiftliğinden elde ettiği gelirle kimsesiz çocuklara ve ihtiyaç sahiplerine yardımcı oluyor. Çiftlikte otizmli çocuklar için ücretsiz hipoterapi hizmeti sunulurken, özel bireylerle gazi ve şehit çocuklarına da ücretsiz at binme imkanı sağlanıyor. Toroslar ilçesinde 4 yıldır faaliyet gösteren bu çiftlik, sağladığı sosyal hizmetlerle dikkat çekiyor. Burak Yüksel, çiftlikten elde edilen gelirle ihtiyaç sahiplerine destek vermenin yanı sıra özel bireyler için de hayati önem taşıyan imkanlar sunuyor.

ÜCRETSİZ HİPOTERAPİ HİZMETİ

Burak Yüksel, Karaisalı Mahallesi’nde bir mantar tesisi işletiyor ve yaklaşık 5 yıl önce bir arkadaşının otizmli çocuğunu hipoterapi merkezi için Eskişehir’e götürmek zorunda kaldıklarını belirtiyor. O dönemde en yakın merkezin Eskişehir olduğunu ve yol ile konaklama açısından ciddi sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden Yüksel, “O zaman dedik ki; ‘madem böyle bir etkisi var, biz de burada çiftlik kurarak ücretsiz hizmet verelim.’ Yani sadece parası olanın çocuğu bundan faydalanmasın, tüm çocuklar bundan yararlansın.” diyerek bu düşünceyle yola çıktığını aktarıyor.

AT SAYISINI ARTIRMAK VE GELİRLER

At binmenin otizmli, zihinsel ve bedensel engelli çocuklara fayda sağladığını öğrenen Burak Yüksel, çiftliğindeki at sayısını artırarak engelli çocuklara yardımcı olmayı planlıyor. “Çocukluğumdan beri ata biniyorum. Mantar tesisini kurunca buraya önce kendi atımı getirdim.” diyerek süreç hakkında bilgi veren Yüksel, bilgilendikçe aklında yeni projelerin şekillendiğini söylüyor. Çiftlikteki misafirlerin ücretli olarak at binişleriyle elde edilen gelirin ise kimsesiz çocuklara ve ihtiyaç sahiplerine gönderilmesi için bir kumbara oluşturduklarını belirtiyor.

ETKİNLİKLER VE BAĞIŞLAR

Burak Yüksel, çiftlikten elde edilen gelirin tamamen kimsesiz çocuklar ve ihtiyaç sahibi ailelere bağışlandığını ifade ediyor. Deprem döneminde çok sayıda çocuğu çiftlikte ağırladıklarını ve etkinlikler düzenlediklerini aktarıyor. “Palyaçolar, sihirbazlar getirdik, kuklalar getirdik, patlamış mısır, pamuk şeker. Bunların hepsini yaptık.” cümleleriyle etkinliklerin detaylarını paylaşıyor. Bu desteklerin yanı sıra tesisin daha fazla hizmet verebilmesi için gelişim planlarının da bulunduğunu belirtiyor.

ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE KATKI

Yüksel, çiftliğe gelen otizmli Duru ve Doruk kardeşlerin önce atlara yaklaşmakta zorluk çektiklerini ancak zamanla iki kardeşin birbirlerini ata bindirip gezdirebildiklerini aktarıyor. “İşte bunları görmek bizi gerçekten mutlu ediyor. Çocukların hayvanlarla iç içe olması, özgüven gelişimi açısından çok faydalı.” diyor. Burak Yüksel, bu tür projelerin çocuklara sağladığı katkılardan dolayı daha fazla çalışma yapmayı hedefliyor.