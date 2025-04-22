Burçin Bildik, Eğlenceli Gecede Harika Dönüş Yaptı

BURÇİN BİLDİK’İN MUHTEŞEM DÖNÜŞÜ

Oyuncu kimliğiyle bilinen Burçin Bildik, 15 yıl aradan sonra tekrar sahnelere çıkarak dinleyicileri büyüledi. Ataşehir’deki Şaşaalı Yeni Nesil Eğlence Mekanı’nda sahne alan Bildik, geniş repertuvarıyla Greek müzikten Türk pop müziğine kadar çeşitli ezgileri dinleyicilere sundu. Gece boyunca Burçin’in sesinin yanı sıra sahne enerjisi de konukların beğenisini topladı. Eğlence dolu atmosferde yüzlerce tabak kırılırken, mekân Ege’nin iki yanını bir araya getirdi.

EĞLENCE DOLU GECENİN LİSTESİ

Bu özel gecede Burçin Bildik’i yalnız bırakmayan isimler arasında şarkıcı Gökçe Kırgız, eşi Yılmaz Taner, oyuncu İpek Tenolcay ve tescilli güzellik Ece Pirim de vardı. Gecenin ilerleyen saatlerinde sahne alan Tenolcay ve Pirim, sirtaki yaparak 100’den fazla tabak kırarak konuklara adeta bir görsel şölen sundu.

Gecenin ev sahipliğini üstlenen mekânın işletmecisi Şefik Yalvaç, “Burçin Bildik’in sahneye dönüşüne ev sahipliği yapmaktan gurur duyduk. Şaşaalı’da eğlencenin yeni tanımı bu gece yazıldı,” diyerek etkinlikteki memnuniyetini dile getirdi.