Haberler

Burcu Binici Sağlık Problemi Yaşadı

BURCU BİNİCİ’Yİ ENDİŞELENDİREN OLAY

Ekranların tanınan ismi Burcu Binici, hem rol aldığı projeleri hem de özel hayatı ile sık sık dikkat çekiyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Ben Bu Cihana Sığmazam dizilerindeki etkileyici performansıyla beğeni kazanan oyuncu, bu kez hayranlarını endişelendiren bir olayla gündeme geldi. Önceki akşam katıldığı bir televizyon programında yaşadığı sağlık sorunu herkesi korkuttu.

CANLI YAYINDA YAŞANAN FENALAŞMA

“Doktor Bana Bir Çare” adlı tiyatro oyununu anlatırken fenalaşan Burcu Binici, dengesini kaybederek sandalyeden yere düştü. Anların ardından program sunucusu Melis Hazal Karagöz büyük bir şaşkınlık yaşadı ve yayın durduruldu.

KALP RİTİM BOZUKLUĞU AÇIKLAMASI

Olay sonrası sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan 39 yaşındaki oyuncu, doğuştan kalp ritim bozukluğu bulunduğunu ifade etti. Binici, “Herkese merhaba, doğuştan gelen kalp ritim bozukluğum nedeniyle canlı yayında kısa süreli bir baygınlık yaşadım. Ambulans ekibi tarafından gerekli ilk müdahale yapıldı. Şu an durumum iyi, her şey yolunda merak etmeyin.” şeklinde belirtti.

ÖNEMLİ

Haberler

Tyh Temettü Ödemesi, 5,85 Tl

Havayolu şirketinin hisse başına yapacağı temettü ödemesi ve ikinci taksit tarihi, uzun bir aradan sonra dikkat çekiyor. Şirketin sağlam mali durumu bu gelişmeyi destekliyor.
Haberler

Elazığ’da Tofaş Otomobil Drift Yaptı

Elazığ'da, bilinmeyen bir sürücü Tofaş marka otomobille drift yaparak tehlike saçtı. O anlar bir vatandaşın telefonuyla görüntülendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.