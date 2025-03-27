Burcu Esmersoy’un Lüks Saat Koleksiyonu Dikkat Çekiyor

BURCU ESMERSOY’UN YATIRIM STRATEJİLERİ

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, kazançlarını akıllıca yatırımlara yönlendirerek sık sık gündeme geliyor. Gayrimenkul yatırımlarıyla tanınan Esmersoy, aynı zamanda lüks saat tutkusuyla da dikkat çekiyor. Bu kapsamda, Esmersoy’un koleksiyonuna katılan son parça, 45 bin Euro (yaklaşık 1 milyon 850 bin TL) değerinde bir ünlü saat markasına ait saat oldu.

KOLEKSİYONUNUN DEĞERİ ARTMIŞ DURUMDA

Takvim’de yer alan habere göre, Esmersoy’un saat koleksiyonunun toplam değeri 20 milyon TL’ye yaklaşmış durumda. Lüks tutkusuyla bilinen Esmersoy, daha önceki açıklamalarında koleksiyonuna büyük bir değer atfettiğini ve saatlerin kendisi için sadece bir aksesuar değil, aynı zamanda önemli bir yatırım aracı olduğunu dile getirmişti.