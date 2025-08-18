Burcu Hasgül, Ameliyat Sonrası Hayatını Kaybetti

HASTANEDE YAŞANAN KÖTÜLÜKLERİN SONUCU CAN KAYBI

Gaziantep’teki özel bir hastanede liposuction ameliyatı geçiren 2 çocuk annesi Burcu Hasgül, sonrasında yaşanan komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti. Olayın ardından “normal ölüm” raporuyla toprağa verilen kadının cenazesi, ailesinin hastaneye dair ihmal iddiaları ve şikayeti sonucunda savcılığın kararıyla günler sonra mezarından çıkarılarak otopsi yapılması kararlaştırıldı. Fransa’nın Paris şehrinde yaşayan güzellik uzmanı Burcu Hasgül (33), Gaziantep Özel MMT Amerikan Hastanesi’nde liposuction yaptırmak üzere ameliyata alındı.

AMELİYAT SIRASINDAKİ KOMPLİKASYONLAR

Ameliyat sırasında fenalaşan Hasgül’ün operasyonu yarıda bırakılarak yoğun bakıma alındığı belirtiliyor. Doktorların, Hasgül’de “faktör 8 eksikliği” bulunduğunu açıklayarak operasyonu durdurduğu iddia ediliyor. Yoğun bakım sürecinin ardından başka bir özel hastaneye sevk edilen genç kadın, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Hasgül’ün cenazesi, hastanenin morgundan “normal ölüm” raporuyla ailesine teslim edilerek gözyaşlarıyla defnedildi. Ancak günler sonra aynı hastanede benzer belirtilerle başka bir hastanın da hayatını kaybetmesi, ailenin şüphelerini artırdı.

AİLE İHMAL İDDİASINDA BULUNDU

Acılı aile, Özel MMT Amerikan Hastanesi’nin yönetimi ve ameliyatı gerçekleştiren doktorlarda ihmal olduğunu ileri sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık kararıyla Burcu Hasgül’ün mezarı açılarak otopsi süreci başlatıldı. Aile, hastane ve doktorların sorumluluğunun cezalandırılmasını talep ediyor. Burcu Hasgül’ün kardeşi Yusuf Yaşar, ablasının başına gelenleri anlatarak, “Ablam basit bir estetik operasyon geçirdi. Ameliyatı sonlandıramadılar. Cansız bedenini aldık. 4 Ağustos günü hastanede ameliyat süreci kötü geçti. Yoğun bakıma alındığı haberi geldi. Sürecin riskli olduğuna rağmen ameliyat yapılmasına karar verildi. İlk gün bazı şeylerin söylemesiyle kan değerlerinin düştüğü belirtildi. İkinci gün ise faktör eksikliği olduğu ile bilgi verdiler. Süreçte yoğun bakıma geçilmesi gerektiği söylendi. Ancak durumunun ciddiyeti hakkında tam bilgi verilmedi. Bize bu süreçte bir ihmal olduğu çok açık.” dedi.