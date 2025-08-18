Burcu Hasgül Ameliyat Sonrası Hayatını Kaybetti

BURCU HASGÜL’ÜN AMELİYAT SÜRECİ

Gaziantep’teki özel bir hastanede liposuction operasyonu geçiren iki çocuk annesi Burcu Hasgül, sonrasında ortaya çıkan komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti. Olay sonrası kadının cenazesi, “normal ölüm” raporuyla defnedildi. Ancak, ailesinin hastanenin ihmali olduğu yönündeki iddiaları üzerine savcılığın talimatıyla cenazesi günler sonra mezardan çıkarılarak otopsi yapıldı. Fransa’nın Paris kentinde yaşayan ve liposuction yaptırmak için Gaziantep’e gelen Burcu Hasgül’ün (33) bu operasyonu, Gaziantep Özel MMT Amerikan Hastanesi’nde gerçekleştirildi. İddialara göre, operasyon sırasında fenalaşan Hasgül’ün ameliyatı yarım kaldı ve yoğun bakıma alınarak müdahale edildi. Doktorların, Hasgül’de faktör 8 eksikliği tespit ederek operasyonu durdurduğu öne sürüldü. Yoğun bakıma alındıktan sonra başka bir özel hastaneye sevk edilen genç kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TAHLİLDE BULUNAN İHMAL İDDİALARI

Burcu Hasgül’ün cenazesi, hastanenin morgundan “normal ölüm” raporuyla ailesine teslim edilerek gözyaşları içinde defnedildi. Ancak, günler sonra aynı hastanede benzer belirtilerle başka bir hastanın da hayatını kaybettiğini öğrenen aile, duruma dair şüphelenmeye başladı. Aile, Özel MMT Amerikan Hastanesi yönetimi ve ameliyatı yapan doktorların ihmali olduğunu iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık, Burcu Hasgül’ün mezarının açılarak otopsi yapılması için gerekli kararı aldı. Aile, ihmali olan hastane ve doktorların cezalandırılmasını talep etti.

AMELİYAT SÜRECİNE İLİŞKİN DETAYLAR

Burcu Hasgül’ün kardeşi Yusuf Yaşar, ablasının estetik operasyonunun ardından hayatını kaybettiğini belirtti. Ameliyat sürecinin kötü geçtiğini dile getiren Yaşar, “Ablam basit bir estetik operasyon için girdi. Ancak ameliyatı sonlandıramadılar, yoğun bakıma alındı. Hastane bize ablamın durumunun iyi olduğunu, sadece kan değerlerinin düştüğünü söyledi. İkinci gün faktör eksikliği tespit edildi. Ancak durumu ciddi olduğu konusunda bilgi verilmedi,” dedi. Daha sonra, Hasgül başka bir hastaneye kaldırıldığında sağlık durumu kritikleşti ve kurtarılamadı. Yaşar, olayı araştırdıklarında başka hastaların da benzer semptomlarla yattığını öğrendiklerini ifade etti.

OTOPSİ VE HUKUKİ SÜREÇ

Ailenin şüpheleri üzerine savcılığa başvuruldu ve Burcu Hasgül’ün mezarından otopsi yapılması kararlaştırıldı. Yaşar, “Savcılara suç duyurusunda bulunduktan sonra otopsi için mezar açıldı. Başka vakalarda da benzer şikayetler olduğunu duyduk,” dedi. Aile, hastanenin ve doktorların dikkatsizliğinin araştırılmasını, ihmali bulunanların cezalandırılmasını istiyor.

ADALET TALEBİ

Burcu Hasgül’ün eşi Gökhan Hasgül de eşinin ameliyatı sonrası yaşadıklarını anlatarak, “Eşimi estetik amaçla Türkiye’ye göndermiştim. Ameliyatın iyi geçmediği ve hastaneden bizimle bu durumu gizlemeye çalıştıkları anlaşıldı. Tek istediğim, adaletin yerini bulmasıdır,” şeklinde konuştu. Aile, hastaneden çıkar çıkmaz, “doğal ölüm” notuyla karşılaştıklarını ve bu durumu kabullenmek zorunda kaldıklarını kaydetti. Gökhan Hasgül, “Devletin bu duruma müdahale etmesini bekliyorum,” dedi.