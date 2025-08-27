Burcu Kara, Sosyal Medya Hesabında Tepki Gösterdi

BURCU KARA’DAN SERT TEPKİ

Ünlü sanatçı Burcu Kara, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Atatürk Orman Çiftliği arazilerinin Amerika Birleşik Devletleri’ne satıldığına dair iddialara karşı sert bir duruş sergiledi. “Atatürk’ün şartlı bağışıdır ve vasiyetine aykırıdır!” diyerek hayranlarından büyük destek topladı. Atatürk’ün kurduğu ve yıllardır Ankara’nın simgelerinden biri olan bu çiftliğin geleceği uzun süredir tartışılıyor.

YABANCI SATIŞLARA KARŞI YÜKSELEN SESLER

Çiftliğin bir kısmının yabancılara satıldığına dair iddialar sosyal medyada geniş yankı bulurken, birçok sanatçı ve vatandaş bu duruma itiraz etti. Burcu Kara, resmi X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, “Atatürk Orman Çiftliği sadece bir arazi değil, Cumhuriyet’in simgesidir. Bizlere emanet edilen bu değerlerin, yabancılara satılmasını kabul edemem. Tarihimize, kültürümüze ve Atatürk’ün vizyonuna sahip çıkmalıyız” sözleriyle kamuoyuna seslendi.

DESTEK MESAJLARI GELİYOR

Kara’nın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı ve geniş bir yankı buldu. Kullanıcıların çoğu oyuncuya destek vererek, “Sesimize ses oldun, teşekkürler”, “Bu topraklar bizimdir, satılamaz” gibi yorumlarda bulundu. Atatürk Orman Çiftliği, yıllar boyunca hem tarımsal üretimde hem de toplumsal hafızada önemli bir konumda yer aldı. Birçok vatandaş, çocukluğunda burada zaman geçirdiğini belirterek, buranın satılmasının bir “kültürel kayıp” olacağı görüşünü savunuyor.

GÖZLER YETKİLİLERDE

Kamuoyundaki büyüyen tepkilerin ardından yetkililerin yapacağı açıklama merakla beklenirken, Burcu Kara gibi sanatçıların bu konudaki duyarlılığı, tartışmanın daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyor.