“Burcu Köksal, Atatürk’e Sadık Kalacağını Belirtti”

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANININ TUTUKLANMASI VE KAYYUM ATANMASI

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, son günlerde bir terör soruşturması çerçevesinde gözaltına alınıp tutuklandı. Bu gelişmenin ardından belediyeye bir kayyum atandı. CHP ise yaptığı açıklamada tüm belediye başkanlarını Esenyurt’a davet etti.

AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANI KÖKSAL’IN AÇIKLAMALARI

Esenyurt’taki mitinge katılmayanlar arasında bulunan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, tv100 canlı yayınında kendisine yöneltilen eleştirilere sert şekilde yanıt verdi. Köksal, “Ben cumhuriyet sayesinde bu makamlara gelmiş, Atatürk’ün tanıdığı haklar sayesinde okuyup, mesleğini icra etmiş, siyaset yapmış seçilmiş bir vatandaşım. Dolayısıyla Atatürk’le, Cumhuriyet’le, bayrakla, vatanla sorunu olanlarla işim olmaz. İstiklal Marşı’nda ayağa kalkmayanlar, Milli Takım zaferinde sevinmeyenlerle bir arada olmam” ifadelerini kullandı.

ATATÜRKÇÜ OLDUĞUNU VURGULADI

Başkan Köksal, “Bunu seçim öncesinden bu yana her yerde söylüyorum. Atatürk’ün tanıdığı haklar sayesinde seçilip gelmiş bir Atatürkçü olarak çizgim belli” dedi. Ayrıca, sosyal medya hesabında konuyla ilgili olarak şu ifadeleri de paylaştı: “Afyonkarahisar Belediyesini nasıl ve kiminle yöneteceğime Afyonkarahisar halkıyla birlikte karar veririm. Doğrularımı söylemekten hiçbir zaman çekinmem. Nerede ne zaman olacağımı başkaları değil ben bilirim. Gel deyince gelen git deyince giden sorgulamadan hareket edenlerden olmadım. Bizi kendinizle karıştırmayın. Haburda davulla zurnayla teröristleri karşılayanların, Bebek katili Apo’nun Gazi Meclise çağrılmasına “aman beni görevden alırlar” diye tek kelime edemeyenlerin, sümüklü Fetönün önünde fotoğraf çektirmek için birbirini ezip sıraya girenlerin benim milliyetçiliğimi sorgulamak haddi de değildir, hakkı da değildir. Milliyetçiliğimin zekatı bile size fazla gelir.”