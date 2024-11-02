Burcu Köksal’dan CHP’ye Katılmama Cevabı

SON GÜNDE ESENYURT’TA ÖNEMLİ GELİŞMELER YAŞANDI

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde siyaset gündemi oldukça hareketli bir hale geldi. Son iki günde yaşanan olaylar sonrası Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, teröristlerle olan bağlantıları nedeniyle gözaltına alınıp tutuklandı. Bu durum, belediyeye kayyum atanmasına yol açtı. CHP, yaşanan bu olaya tepki göstererek Esenyurt’ta bir miting düzenlemek üzere harekete geçti ve tüm milletvekilleri ile belediye başkanlarını bu etkinliğe davet etti.

MİTİNGDE DİKKAT ÇEKEN KATILIM YETERSİZLİĞİ

CHP’nin Esenyurt’taki mitingine katılmayan bazı önemli isimler dikkat çekti. Mitinge, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal katılmadı. Yerel seçimler öncesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaşadığı polemik ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile olan tartışmaları nedeniyle gündeme gelen Köksal, mitinge katılmayarak partinin genel merkezi ile ters düştü. Bu durum, eleştirilerin odağı haline gelmesine sebep oldu.

KÖKSAL’DAN ELEŞTİRİLERE CEVAP

Eleştiriler karşısında sessiz kalmayan Burcu Köksal, Facebook üzerinden bir açıklama yaptı. Paylaşımında, “Afyonkarahisar Belediyesini nasıl ve kiminle yöneteceğime Afyonkarahisar halkıyla birlikte karar veririm. Doğrularımı söylemekten hiçbir zaman çekinmem. Nerede ne zaman olacağımı başkaları değil ben bilirim.” ifadelerini kullandı.

Köksal, ayrıca mitinge katılmamasını şu sözlerle savundu: “Gel deyince gelen, git deyince giden sorgulamadan hareket edenlerden olmadım. Bizi kendinizle karıştırmayın.” Ardından, milliyetçilik sorgulamalarına da yanıt verdi ve “Milliyetçiliğimin zekatı bile size fazla gelir.” şeklinde bir açıklama yaptı.