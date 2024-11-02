Burcu Köksal’ın Açıklamaları Ve Tepkileri

SON DAKİKA GELİŞMELER

İstanbul’un Esenyurt ilçesi, son iki günde oldukça hareketli anlara sahne oldu. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, teröristlerle olan ilişkisi nedeniyle gözaltına alınıp tutuklandı. Bu gelişmenin ardından belediyeye kayyum atandı. Bu olayların hemen ardından, CHP harekete geçerek Esenyurt’ta bir miting düzenleme kararı aldı. Mitinge tüm milletvekilleri ve belediye başkanlarının davet edilmesi dikkat çekti.

MİTİNGDE BULUNMAYAN TEMSİLCİLER

Mitinge bazı önemli isimlerin katılmadığı gözlemlendi. Bunlar arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal yer aldı. Özellikle yerel seçimler öncesi düzenlenen mitinglerde, kazanması halinde DEVA Partilileri belediye makamına sokmayacağını belirten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaşadığı polemiğin yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de arası açılan Burcu Köksal, mitinge katılmadığı için eleştirilere maruz kaldı. Eleştirilerin hedefi olan Köksal, konu hakkında Facebook hesabından açıklama yaptı.

KÖKSAL’DAN CEVAP

Köksal, paylaşımında şu sözlere yer verdi: “Afyonkarahisar Belediyesini nasıl ve kiminle yöneteceğime Afyonkarahisar halkıyla birlikte karar veririm. Doğrularımı söylemekten hiçbir zaman çekinmem. Nerede ne zaman olacağımı başkaları değil ben bilirim.” Ayrıca, “Gel deyince gelen, git deyince giden sorgulamadan hareket edenlerden olmadım. Bizi kendinizle karıştırmayın.” şeklinde ifadeler kullandı.

Köksal, milliyetçiliği hakkında gelen eleştrilere de sert bir yanıt verdi. “Habur’da davulla zurnayla teröristleri karşılayanlar, Bebek katili Apo’nun Gazi Meclise çağrılmasına ‘aman beni görevden alırlar’ diye tek kelime edemeyenler, sümüklü FETÖ’nün önünde fotoğraf çektirmek için birbirini ezip sıraya girenler benim milliyetçiliğimi sorgulamak haddi de değildir, hakkı da değildir.” dedi.