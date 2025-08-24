BurDUR’a gelerek dertleri aktardı

BURDUR’DA YAPILAN KONGRE SONRASI AÇIKLAMALAR

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin gerçekleştirdiği ikinci olağan genel kurul toplantısı için Isparta’dan sonra Burdur’a geldi. Burada kayda değer açıklamalarda bulundu. Erbakan, “Dünyanın başka hiçbir yerinde 4 tane partisi haksız yere kapatıldığı halde 5’incisini kurup yoluna devam eden bir siyasetçi bulmanız mümkün değil. Rahmetli Erbakan Hocamız 4 partisi haksız yere kapatıldığı ve dördüncüsü kapatıldığında 75 yaşında olmasına rağmen beşincisini kurdu ve yoluna kaldığı yerden devam etti. ‘Bu hak dava uğrunda 4 değil 14 partimizi de kapatsanız. 15’incisini kurar yola devam ederiz’ dedi” şeklinde konuştu.

FETÖ VAHİM DİKKAT ÇEKEN TESPİTLER

Fatih Erbakan, yıllar önce FETÖ’nün gerçek yüzünü anlatan Erbakan hocasına dikkat çekerek, “‘Bunların okullarına dershanelerine çocuklarınızı gönderirseniz yarın bir gün dış güçlere asker olur bunlar’ dedi. ‘Siyonizme asker olur bunlar’ dedi ve dedikleri 30 sene, 40 sene sonra birer birer gerçek oldu” ifadelerini kullandı. Erbakan, burada FETÖ’nün iç yüzüyle ilgili önemli bilgiler verdi.

SOSYAL YARDIMLAR HAKKINDA SERT ELEŞTİRİLER

Sosyal yardımlar konusunda da açıklamalarda bulunan Erbakan, 20 milyon insanın sosyal yardım aldığını dile getirerek, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın rakamlarına göre 4 milyon 262 bin hane sosyal yardımla ayakta kalmaya çalışıyor, dört kişiden biri sosyal yardıma muhtaç hale geldi. Neden böyle, milletimiz tembel olduğu için mi? Hayır, paylaşımda adalet yok. İmkan var, kaynak var ama kaynaklar canavarlara gidiyor” dedi.

FAİZ CANAVARI VE İMTİYAZLI HOLDİNGLER

Devlet bütçesinden faize giden parayı eleştiren Erbakan, “Bu sene devlet bütçesinden 2 trilyon lira yani 50 milyar dolar faiz ödendi. İşte bu para böyle bir para ama faize gidiyor ve millet perişan oluyor” diye konuştu. Ayrıca, Sinop Boyabat’taki özelleştirme örneğini vererek, “3,5 milyar liraya bir bakır madenini özelleştirdiler. Oysa burada 480 milyar liralık bakır cevheri var. Aradaki 477 milyar bu milletin parası bir holdingin kasasına gitmiş oldu” ifadelerini kullandı.

İSRAFIN BOYUTLARI

Erbakan, kamudaki israf sorununa da değinerek, “2023 yılında kamunun helikopter ve özel uçak kiralarına verdiği para 5,6 milyar lira. İşte size israfın boyutu” dedi. Kongrede mevcut başkan Yılmaz Korkmaz yeniden başkan seçildi.