Burdur – Antalya Yangın Olayı Gerçekleşti

YANGIN OLAYI BURDUR-ANTALYA KARAYOLUNDA GERÇEKLEŞTİ

Burdur-Antalya kara yolunda bir otomobilin aniden yandığı olayda itfaiye ekipleri devreye girdi. Olay, Burdur – Antalya kara yolu üzerindeki Kızılkaya Kavşağı’nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, otomobil seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı.

SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?

Sürücü, aracını durdurup dışarı çıktıktan sonra durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine hızlı bir şekilde itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi. Jandarma, çevrede güvenlik önlemleri alarak olay yeri çevresini kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için bölgeye geldi ve başarılı bir şekilde müdahalede bulundu. Yangın sonucunda otomobil tamamen kullanılmaz hale gelirken, olayda yaralanan kimse olmadığı belirlendi.

ÖNEMLİ

Kiriş’teki Yangına Hava Ve Karadan Müdahale

Kemer'de çıkan orman yangınına, Antalya'nın orman ekipleri havadan ve karadan yoğun müdahalede bulunuyor. Helikopterler ve arazözler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Esenyurt’ta Motosiklet Hırsızlığı Olayı Gerçekleşti

Esenyurt'ta sabah saatlerinde park halindeki motosiklet, gözcülük yapan iki kişi tarafından çalındı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı ve motosiklet sahibi polise başvurdu.

