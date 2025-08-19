Haberler

Burdur’da 201 Tüp Kobra Zehri Ele Geçirildi

BAŞARILI OPERASYONDA KOBRA ZEHİRLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Burdur’da jandarma kuvvetlerinin gerçekleştirdiği bir operasyonda 60 milyon lira değerinde 201 tüp kobra zehri yakalandı. Burdur İl Jandarma Komutanlığı, 17 Ağustos’ta yaptığı bu operasyonu Cumhuriyet Başsavcılığı ile iş birliği içinde yürüttü ve Çeltikçi ilçesinde önemli bir başarı elde etti.

GÖZALTILAR VE SERBEST BIRAKILMALAR

Operasyonla ilgili olarak 5 kişi gözaltına alınmış durumda. Yapılan işlemlerin ardından gözaltındaki kişiler, jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

ÖNEMLİ

Haberler

İskenderun’da İnşaatta Düşme Olayı Yaşandı

İskenderun'da inşaat halindeki bir binanın boşluğuna düşen 66 yaşındaki Mehmet Ali U. ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Sağlık ekipleri hızlıca müdahale etti.
Haberler

Kaza, Otoyol’da Meydana Geldi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücünün otomobili bariyerlere çarptı. İtfaiye, yaralı sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine ulaştırdı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.