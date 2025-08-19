Burdur’da 201 Tüp Kobra Zehri Ele Geçirildi

BAŞARILI OPERASYONDA KOBRA ZEHİRLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Burdur’da jandarma kuvvetlerinin gerçekleştirdiği bir operasyonda 60 milyon lira değerinde 201 tüp kobra zehri yakalandı. Burdur İl Jandarma Komutanlığı, 17 Ağustos’ta yaptığı bu operasyonu Cumhuriyet Başsavcılığı ile iş birliği içinde yürüttü ve Çeltikçi ilçesinde önemli bir başarı elde etti.

GÖZALTILAR VE SERBEST BIRAKILMALAR

Operasyonla ilgili olarak 5 kişi gözaltına alınmış durumda. Yapılan işlemlerin ardından gözaltındaki kişiler, jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.