Burdur’da 4 Bin 900 Kağıt Ele Geçirildi

UYUŞTURUCU OPERASYONU

Burdur’da uyuşturucu ile mücadele amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda, 4 bin 900 kullanımlık sentetik kannabinoid emdirilmiş kağıt bulundu. Operasyon sonucu 2 şüpheli gözaltına alındı ve bunlardan biri tutuklandı.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısları tespit etmeye yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, 13 Nisan tarihinde kent merkezinde durdurulan bir araçta bulunan T.Ö. ve S.Ö. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

TUTUKLAMA VE ELE GEÇİRİLEN MADDELER

Yapılan işlemler sonucunda, T.Ö. 14 Nisan tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon sırasında yapılan aramalarda, yaklaşık 4 bin 900 kullanımlık sentetik kannabinoid emdirilmiş kağıt parçaları ele geçirildi.