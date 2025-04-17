Haberler

Burdur’da 4 Bin 900 Kağıt Ele Geçirildi

UYUŞTURUCU OPERASYONU

Burdur’da uyuşturucu ile mücadele amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda, 4 bin 900 kullanımlık sentetik kannabinoid emdirilmiş kağıt bulundu. Operasyon sonucu 2 şüpheli gözaltına alındı ve bunlardan biri tutuklandı.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısları tespit etmeye yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, 13 Nisan tarihinde kent merkezinde durdurulan bir araçta bulunan T.Ö. ve S.Ö. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

TUTUKLAMA VE ELE GEÇİRİLEN MADDELER

Yapılan işlemler sonucunda, T.Ö. 14 Nisan tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon sırasında yapılan aramalarda, yaklaşık 4 bin 900 kullanımlık sentetik kannabinoid emdirilmiş kağıt parçaları ele geçirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Osman Çavuşoğlu Hayatını Kaybetti

Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu, 93 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Haberler

V. Bank, Fenerbahçe’yi 3-1 Yendi

Vodafone Sultanlar Ligi play-off'unun açılış maçında V. Bank, Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek seride 1-0 avantaj sağladı. Set sonuçları: 25-22, 25-22, 21-25, 25-22.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.