Burdur’da 60 Milyon TL Kobra Zehri

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLEN ZEHİRİN DEĞERİ

Burdur’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonda yaklaşık 60 milyon TL değerinde 201 tüp kobra zehri ele geçirdi. Bu operasyon, 17 Ağustos tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığı ile iş birliği yapılarak yapıldı.

GÖZALTI VE ADLİ İŞLEM

5607 Sayılı Kanuna Muhalefet kapsamındaki planlı çalışmalar neticesinde, sırt çantaları içerisinde depolanan kobra zehri ele geçirildi. Operasyon sırasında 5 kişinin gözaltına alındığı ve bu şahıslar hakkında adli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.