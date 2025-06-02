Burdur’da 61 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Burdur’da 4 gündür yakınlarının kendisinden haber alamadığı 61 yaşındaki bir adam, itfaiye ekipleri tarafından kapısı açılan evinin yatak odasında ölü olarak bulundu. Olay, saat 13.20 sıralarında, merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 126. Sokak’ta bulunan müstakil bir evde gerçekleşti.

GELİŞMELERİN BAŞLANGICI

Edinilen bilgilere göre, Halil Özel’den 4 gündür haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar sonrası Özel’in evine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, kapıyı açarak eve girdi ve sağlık ile polis ekiplerine yardımcı oldu. Yapılan incelemelerde, Halil Özel’in yatak odasında hareketsiz bir şekilde yattığı tespit edildi.

OTOPSİ SÜRECİ

Sağlık ekipleri, Özel’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri, çalışmalarını tamamladıktan sonra Halil Özel’in cenazesini otopsi için morga kaldırdı. Özel’in ölüm nedeninin ne olduğu ise yapılacak otopsi sonrasında netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturmalar devam ediyor.