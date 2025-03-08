Burdur’da Alkollü Şahıs Gözaltına Alındı

ALKOLLÜ ŞAHIS RESTORANDA TARTIŞTI

Burdur’da, alkollü bir şahıs, oğlunun işletmesine gelerek çalışanlarla tartışıyor. Olay, saat 00.15 sıralarında Burdur’un Zafer Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi’nde gerçekleşiyor. Alınan bilgilere göre, eşinin uzaklaştırma kararı aldırdığı A.İ., cezaevinde yatan oğlunun restoranına gelerek bilinmeyen bir nedenle çalışanlarla tartışma yaşıyor.

KURU SIKILI TABANCA İLE HAVAYA ATEŞ AÇTI

Tartışmanın ardından A.İ., restoranın karşısına geçerek yanında getirdiği kuru sıkı tabancayla havaya dört el ateş ediyor ve daha sonra olay yerinden uzaklaşıyor. Restoran çalışanlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis ekibi yönlendiriliyor.

POLİS EKİPLERİ ŞAHISLA BİRLİKTE TABANCA YAKALADI

Olay yeri inceleme ekipleri çalışmalara devam ederken, polis, A.İ.’yi olayda kullandığı tabanca ile evinde gözaltına alıyor. Olayla ilgili başlatılan incelemenin detayları sürerken, A.İ.’nin alkollü olduğu bildirilmekte.